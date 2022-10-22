استشاري طرق: محور «سميرة موسى» يراعي المعايير الهندسية العالمية

قال الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، إن المسافة الرأسية تحت الكباري يجب أن لا تقل عن 6 أمتار لتسمح بمرور سيارات النقل بالإضافة لمسافة 3 أمتار لكمر الكوبري، بما يعني أن الحد الأدني لا يقل عن 9 أمتار، ومحور «سميرة موسى» المنتشر صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمر من فوق مشروع المونوريل، بارتفاع يصل إلى 26 مترا، وهو أمر متبع على مستوى العالم، مؤكدا أن المحور جرى تنفيذه وفق الأساسيات الهندسية العالمية.

بعض الكباري في العديد من الدول تصل لارتفاعات أكبر

وأوضح «نبيل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الكباري في العديد من الدول تصل لارتفاعات أكبر، ومنها في طوكيو وأمريكا وحالات لتقاطع 7 كباري في الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الميل الطبيعي في أي كوبري 4%، أي مع كل 100 متر نرتفع 4%، بما يعني أن مطالع الكباري والمنازل تحتاج لمسافات أطول.

الميول المتبعة في الكوبري صحيحة

وأشار الدكتور عماد نبيل، إلى أن الميول المتبعة في الكوبري نفذت وفق المعايير وبما يسمح بحركة سير سيارات النقل للحفاظ على أعلى مستوى للخدمة، بما يعطى انطباعا أن الكوبري مرتفع بالرغم من أنه يراعي جميع المقاييس العالمية، موضحا أن الصور المنتشرة أضيف إليها المؤثرات البصرية التي توضح أن الكوبري مستحيل صعوده على عكس الواقع الذي يوضح انسيابيه الكوبري ومراعته للأساسيات الهندسية العالمية.