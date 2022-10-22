محافظ المنيا يتابع إنشاء كوبري علي باشا ورصف الطرق بمطاي وسمالوط

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، عددا من الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، بمركزي مطاي وسمالوط، بحضور سعيد محمد رئيس مركز مطاي، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات، عدد من أعضاء البرلمان.

تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية

تفقد المحافظ، أعمال رصف عدد من الطرق والشوارع بمركز مطاي، شملت طريق مستشفى مطاي العام بتفرعاته، بطول 520م، وأعمال رصف شارع المدارس بمطاي بتفرعاته بطول 1580 م، أعمال رصف شارع الحرية بتفرعاته بطول 1070م، رصف شارع الكنيسة بتفرعاته بطول 370م، بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه، وضمن أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة.

إنشاء كوبري علي باشا بمطاي

تفقد المحافظ، أعمال رصف طريق بورسعيد امتداد (طريق مصر- أسوان الزراعي)، بمركز سمالوط، بطول 3 كم، بدءاً من ميدان الحصان شمالاً وحتى المدرسة الفنية جنوباً، والذي يجرى به أعمال كشط الطبقة الأسفلتية القديمة وتعديل السطح تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة، حيث يشرف على أعمال التنفيذ وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ المنيا، أعمال إنشاء كوبري علي باشا على الإبراهيمية بمركز مطاي، حيث شدد القاضي على الإسراع في إنجاز الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية كما وجه برفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على حرم الطريق.