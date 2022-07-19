تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع محور سميرة موسى بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبرى السيارات بمحور سميرة موسى المار أعلى محور محمد علي فهمي، وكذا كوبري السيارات بمحور سميرة موسى المار أعلى محور عمر سليمان؛ لتنفيذ أعمال تركيب فواصل التمدد، مع تحويل حركة المرور تجاه المسطحات الأرضية، على أن تكون الأعمال ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الأربعاء 20/7/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 23/7/2022م.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.