إصابة طفلين بتسمم غذائي في حادثين متفرقين بكفر الشيخ

أصيب طفلان، أحدهما مقيم بمركز كفر الشيخ، والثاني بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بتسمم في حادثين متفرقين، ليتم على إثرها نقلهما عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية لهما داخل المستشفى، وجرى تحرير محضر بتلك الواقعتين، وأخطرت جهات التحقيق.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول طفلين، مصابين بحالات إعياء شديدة «تسمم» في حادثين متفرقين أحدهما مقيم بمركز كفرالشيخ، والثاني مقيم بمركز سيدي سالم، ليتم نقلهما على إثر ذلك لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ إصابة كل من: «الطفل م. ص» البالغ من العمر 12 عاماً، مصابا بحالات تسمم جراء تناول وجبة طعام فاسد بمنزله بقرية رزقة أمية، التابعة لمركز كفر الشيخ، كما أصيب «الطفل م . ش»، البالغ من العمر 9 سنوات بحالة تسمم جراء تناوله زيت خروع، مقيم بمدينة سيدي سالم، ليتم نقلهما للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة والتي أظهرت تحسن حالتهما، وتم تحرير محضر بالواقعتين، وجرى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعتين.