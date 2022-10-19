رئيس جامعة جنوب الوادي ينفي وجود حالات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية

نفى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وجود حالات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية ولا توجد وجبات غير صالحة بالمدينة الجامعية، إنما هي حالات نزلات برد أدت إلى سوء هضم لدى الطلاب، مؤكدا أن جميع طلاب المدن الجامعية بحالة جيدة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان، أن مبنيي «ل» و«ن» حاليا بهما 800 طالب يتناولون نفس الوجبات، مشيرا إلى أن القصة بدأت بالأمس بأن هناك خمس من الطلاب قصدوا المستشفى اليوم لأنهم يعانون من الإسهال والإعياء، وبعد ذلك توافد الطلاب على المستشفى حتى بلغ العدد 31 طالبا وتم فحصهم جميعا وتلقيهم للعلاج اللازم وحتى اللحظة لا يوجد بالمستشفى سوى خمس من الطلاب تحت العلاج.

لا وجود لفرضية التسمم

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه من التأثير الجمعي للطلاب والإيحاء سريع التأثير، وبالتالي كان هذا العدد الذين تم صرفهم من المستشفى وعادوا إلى المدن الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة أن فرضية التسمم ليست واردة على الإطلاق لأن الوجبات المقدمة للطلاب تحت العناية المباشرة لأطباء كلية الطب البيطري المختصين وبالتالى كيف يتأتى أن تكون حالة تسمم غذائي ولا تأثر إلا فى هذا العدد المحدود جدا مقارنة بعدد الطلاب الذين تناولوا نفس الوجبات داخل نفس المباني الجامعية.