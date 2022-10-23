من الإسماعيلية إلى القاهرة.. تفاصيل رحلة سقوط عصابة سرقة رواد البنوك

بملامح يبدو عليها اللا مبالاة والبرود، وبنبرة ثابته، جلس المتهمان أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، يدليا باعترافاتهما حول واقعة سرقة رواد البنوك، وذلك من خلال تتبعهما للضحية المنشودة، واستغلال فرصة نزولها من السيارة الخاصة بها، ومن ثم يقومان بكسر الزجاج وسرقة الأموال.

سرقة رواد البنوك

أمام أحد البنوك الكائنة في القاهرة، وقف شخصان ملثمان لا يظهر منهما سوى عينيهما اللتين تتربصان للضحايا، واصطياد أحدها، لتكون ضحيتهما القادمة، اتخذا أسلوبا مختلفا في سرقة الأموال، إذ يشاهدان عملاء البنوك، حال دخولهم وخروجهم من المكان المرصود، وعندما تقع عيناهما على الضحية المرادة، يبدآن في تتبعها.

بخطوات مسرعة، اتجه اللصان إلى ضحيتهما، وعند رؤيتهما للأخير ترجل من سيارته، هرعا إلى كسر الزجاج وسرقة الأموال، وأوضح المتهمان أن هذه الواقعة لم تكن الأولى في مسيرتهما، وأقدما على ارتكاب هذه الوقائع، للحصول على أموال طائلة، كما أنهما أوضحا قيامهما شراء سيارة وإيداع باقي الأموال داخل البنك.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمان بالإسماعيلية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من رواد البنوك ، بأسلوبى «التتبع وكسر الزجاج»، باستخدام سيارة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت، أن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون المصري، طبقا لقانون العقوبات المنصوص عليه، لكن العقوبة المحددة للمتهم تختلف من واقعة لأخرى، منها من يقترن بظروف مشددة فيعاقب بالحبس مع الشغل، وذلك طبقا للمادة 317 من قانون العقوبات، أما إذا لم يقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «ثابت» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن واقعة السرقة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من الظروف المشددة، إذا فهي لم تقترن بأي من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.