القطاع الطبي بـ«حياة كريمة»: سعداء بمرور 3 سنوات من المشاريع الناجحة

دعت الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، الشباب المصري بالمشاركة في العمل التطوعي الذي تطلقه المبادرة الأكبر على مستوى القرن وهي مبادرة حياة كريمة من أجل تقديم خدمات بيئية وصحية للمواطنين في كل ربوع مصر.

الدمياطي: نبدأ عامنا الرابع في حياة كريمة

وأضافت «الدمياطي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة سعيدة ببدايتها للعام الرابع في عملها التطوعي لكل المواطنين على مستوى الدولة، «سعداء أننا تمينا 3 سنوات من النجاح والمشاريع الناجحة الموفقة».

الدمياطي: ندعو لزيادة عدد المتطوعين

واستطردت: «سعداء بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للطالبة فاطمة الزهراء منصور، من جامعة سوهاج، وهتحضر بكرة المؤتمر الاقتصادي، وده كان نتاج الندوات اللي قامت بيها المؤسسة خلال الأسبوعين الماضيين مع بدء العام الدراسي الجديد، وكان همنا كشباب في المؤسسة أننا ندعو شباب مصر للانضمام للعمل التوعوي ونزود المتطوعين».

وأوضحت أن الصور التي يجرى نقلها من المبادرات التي تطلقها الدولة جميعها صور مبهجة وحقيقية وتروي قصص نجاح ملهمة وحقيقية يتم تحقيقها من خلال الشباب المصريين وفريق المؤسسة المنتشر على مستوى الجمهورية.

وتابعت: «مقدرش أنسى أشكر كل الجهات المتعاونة معانا في تلك المبادرة سواء المبادرات الحكومية أو غير الحكومية، لأن الناس دي أصحاب فضل في نجاح المبادرة ووصول الصورة المبهجة رغم كل الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها».