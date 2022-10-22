حياة كريمة: نشارك مع مبادرة «ابدأ» في تدريب العمالة لتوفير فرص عمل لها

قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن نسب التنفيذ في المبادرة الرئاسية مرتفعة للغاية، إذ بلغ المتوسط في المرحلة الأولى 61.5%، مشددةً على أنها مرحلة مهمة في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

نسب إنجاز تفوق المستهدف في «حياة كريمة»

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر شاشة إكسترا نيوز: «لدينا عدد من المحاور التي نفذنا فيها مشروعات أعلى من المستهدف، مثل المدارس، إذ أن نسبة التنفيذ فيها تكاد تكون 95%، ومحور المجمعات الحكومية التي تقدم نحو 8 خدمات للمواطن المصري حتى توفر عليه الوقت والجهد، وبلغت نسبة التنفيذ فيها 94%، وهناك الوحدات الصحية التي تم تطويرها بنسبة تصل إلى 90%».

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المشروعات في بعض المحاور شهدت عرقلةً طبقا للاستيراد وبعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكنها مستمرة بشكل قوي جدا، وهناك محور تبطين الترع الذي جرى استحداثه في المرحلة الأولى، حيث يوفر منسوب المياه ويوصل المياه لكل الأراضي الزراعية دون إهدار للمياه، ونسبة التنفيذ فيه تكاد تكون 61%.

توطين الصناعة

وأكدت، أنه جرى إطلاق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة، مشيرةً إلى أن المؤسسة تشارك «ابدأ» في تدريب العمالة لتوفير فرص عمل لها، حيث جرى إطلاق مبادرة لتدريب العمالة المصرية في قرى حياة كريمة: «نستهدف ترشيح عددا من الأهالي الذين يعانون من البطالة، وذلك من فئة الشباب حتى ندربهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، من خلال سيارات متنقلة تجوب المحافظات المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، لتدريب الشباب على الحرف المهنية لتوفير فرص عمل بعد ذلك».