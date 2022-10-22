مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدولة تسعى لتسريع معدلات النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين

قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد محور الاستثمار في الحوار الوطني، إن الدولة تسعى لتسريع معدلات النمو الاقتصادي، والانتهاء من البنية التحتية، ما دفعها إلى وضع خطة لجذب الاستثمار، وخاصة في البنية التحتية للدولة، ووصلت نسبة الاستثمارات العامة في قطاع البنية التحتية لـ76%، فيما حظي القطاع الخاص بنسبة 14% فقط.

وأضاف «سامي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية كانت ترغب بشكل جدي في الانتهاء من البنية التحتية من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارت بمصر.

سامي: الحوار الوطني يضم 8 لجان مختلفة

واستطرد: «الحوار الوطني يضم 8 لجان مختلفة، ووضعنا أسئلة لكل محور، ويجري طرحها بالمؤتمر الاقتصادي، بخلاف الأفكار التي من الممكن أن يحتاجها المؤتمر، ونتوقع خفض إيرادات الدولة، مع زيادة المصروفات خلال الموازنة العامة الحالية».

وأوضح أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أدتا إلى وجود صدمات تضخمية عنيفة، وأعلنت الدولة تغيير بعض سياساتها الخاصة بالإنفاق، ما يؤثر على المشروعات القومية: «رأيي الشخصي أننا محتاجين نعمل ميزانيات تقشفية مؤقتة لحين مرور الأزمة بعد عام كحد أدني».

استقرار سعر العملة يجذب الاستثمار

وتابع: «استقرار سعر العملة يجذب المستثمرين للاقتصاد المصري، المستثمر اللي بيعمل في قطاع الصناعة هو بطل لأنه بيهدف لتحقيق عوائد بعد فترات طويلة»