صاحب مقولة «يابا عبدالفتاح»: نحب السيسي.. والفلاحين دايما في ضهره (صور)

«معاك يابا عبدالفتاح».. بهذه الكلمات البسيطة استطاع الحاج رمزي شلبي، أحد فلاحي قرية قلتا الكبرى بمحافظة المنوفية، جذب انتباه الجميع، بجملته التي أطلقها وأظهرت دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على الوقوف بجواره في ظل تنفيذ آلاف المشروعات على أرض الواقع، ومنها الداعمة للفلاحين، وهي الكلمات التي قوبلت بترحاب كبير وتفاعل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. «الوطن» التقت بالحاج «رمزي»، وأجرت معه هذا الحوار.

فيديوهات عفوية

* ما هي أسباب الانتشار الواسع للفيديوهات الخاصة بك والداعمة للرئيس السيسي؟

- أنا أحب الرئيس السيسي، والفيديو لم يكن مرتبا أو مجهزا له، ولكن أثناء جمع المحصول التقط أحفادي الفيديو ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.. و«حبي للسيسي خلاني أطمنه واطمّن الشعب المصري على المحصول الكبير ودعم الفلاحين له، وإن لو كلنا تكاتفنا مع بعض هنعدي أي مشكلة».

* لماذا خاطبت الرئيس السيسي في فيديوهاتك بجملة «يابا عبدالفتاح»؟

- كلمة «يابا فلان دي عند الفلاحين بنقولها لكل كبير في المقام بنقدره ونحترمه»، والرئيس عبدالفتاح السيسي هو كبير كل المصريين، وله منا كل الدعم والمساندة، وعندما طلبت الدولة توريد القمح كنت أتجول في القرية وأطالب كل الفلاحين بالتوريد، لأن الأمن والأمان أهم من الأكل والشرب.

* كيف تابعت رود الفعل الواسعة على الفيديوهات الخاصة بك؟

- كل الناس تابعت الفيديوهات المنتشرة لي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسعيد جدا بتعليقات الناس ودعمها الكبيرة لي، وأدعو الله أن يحفظ مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وجيش مصر، «ربنا يخليك لينا يابا عبد الفتاح ويحفظك لمصر، ويعينك على المسؤولية الكبيرة».

رسائل دعم للرئيس

* كيف ترى الأوضاع في مصر؟

- العالم كله بيمر بأزمة كبيرة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها تفشي فيروس كورونا، ولو تجمع الشعب كله وأصبحنا يدا واحده ستمر الأزمة بإذن الله.

* وما هي رسالتك الأخيرة؟

- أود توجيه 3 رسائل للرئيس، الأولى أنه يجب أن يعرف إن كلنا معه ونحبه، و«احنا كفلاحين واقفين في ضهره»، والثانية أننا نثق فيه ومتأكوون من إن البلد هتعدي من أي أزمة تمر بها، لأنه دائما ما يبحث عن الصالح للشعب من خلال المشروعات، أما النقطة الثالثة فتتمثل في أمنيتي بمقابلة الرئيس وتوجيه الشكر له بسبب ما يقوم به من أجل مصر.