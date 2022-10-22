مواطنون يفخرون بمصر تحت قيادة السيسي: عامل بنية تحتية فوق الخيال (فيديو)

شعور كبير بالتغيير في مصر لمسه المواطنون، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، ووجه المصريون رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما يقدمه لمصر من إنجازات ومشروعات، وقال أحد المواطنين: «الرئيس لما مسك الحكم اشتغل على كل طبقات الشعب، وعمل الإنجازات اللي بيعملها لـ50 سنة قدام، والراجل مش بينام»، وقال آخر: «الرئيس ده راجل بطل، وعامل بنية تحتية فوق الخيال».

مصريون للسيسي: كمل وإحنا معاك يا ريس

وقال أحد الشباب: «الرئيس عاوز مصلحتنا وأكيد مصلحة مصر»، وأضاف آخر: «أنا واثق في الرئيس لأنه جه في وقت صعب»، وتحدث مواطن آخر عن الجهد الكبير الذي يبذله الرئيس: «الرئيس مجتهد جدا وبيبذل جهد كبير علشان البلد وشغال 24 ساعة»، وقال آخر: «كمل وإحنا معاك يا ريس، ونتمنى نشوفك، إحنا في ضهرك وإن شاء الله الخير قادم»، وعن التغيير الكبير الذي شهدته مصر مؤخرا قال مواطن: «البلد اتغيرت 180 درجة وبشكر الرئيس على الدعم اللي عمله والحياة كريمة اللي قدمها لنا والعيشة اللي إحنا عايشينها».

مواطن للرئيس: مصر اتغيرت من وقت ما الرئيس مسك البلد

وعن مشروع العاصمة الإدارية الذي يضاهي المشروعات العالمية قال مواطن: «مصر اتغيرت في كل حاجة من وقت ما الرئيس مسك البلد زي العاصمة الإدارية الجديدة، دي واحدة من الإنجازات العالمية، حتى شوارع مصر اتغيرت، أنا بقيت فخور إن دي بلدي، وأتمنى أشوف الريس وأسلم عليه، وبقوله ربنا معاك وينصرك، وبحب أقوله كمل يا ريس وإحنا معاك وفي ضهرك»، وقال مواطن آخر: «كل الناس بتغير مننا وكل الدول عينيها علينا، بدليل إنه السياحة رجعت عندنا تاني، كمل يا ريس والله المستعان».