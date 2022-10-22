مزارع بالمنوفية: الرئيس السيسي وش الخير علينا.. والمحاصيل تحسنت منذ وصوله

قال الحاج رمزي شلبي، مزارع من المنوفية، إنه يعمل مزارعا منذ سنوات عديدة خلت، غير أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يشهد فساد أي نوع من المزروعات التي يقوم بزراعتها طيلة العام، «حسيت بالخير بنسبة 110%، والله بتكلم جد».

شلبي: لازم كل واحد يحارب في الجبهة بتاعته

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجب دعم الرئيس السيسي والذي جاء كهدية من الله إلى المصريين ونقف بجواره حتى لا يحارب وحده كل أشكال الفساد، «لازم كل واحد يحارب في الجبهة بتاعته علشان نسند الرئيس السيسي».

شلبي: علقت للرئيس السيسي يافطة وصورة كلها كانت على الباب بتاعنا

واستطرد: «في أيام الثورة لميت الناس عندي في البلد وعملنا أكمنة علشان كنا عايزين البلد ترجع تاني تقف على رجلها، والرئيس السيسي سفينة النجاة، وعلقت ليه يافطة وصورة كلها كانت على الباب بتاعنا».

وأوضح أن الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي صوَّره له عدد من الفلاحين بهواتفهم المحمولة، ولكنه فوجئ بانتشار الفيديو على مواقع التواصل، ما أسعده كثيرا، «أنا نفسي أشوفه وأسلم عليه، ونفسي أقول للرئيس السيسي أنا نفسي أحج، وقدمت أكثر من 8 سنين، وجه كورونا وقفت الحج، والسنة اللي فاتت قالوا الناس الكبيرة مش هتروح تحج».

وتابع: «عايزين نقف على رجلنا، الفلاح زمان كان بيصدر كل الخضار، وكان كل بيت في الفلاحين نستفيد منها وبنزرع، وده كله بيوفر في أسعار السلع في السوق، وتحديد سعر القمح ساعدني في لم المحصول لمصر، والقمح والدقيق موجود في الدكاكين طول السنة، ولما نحتاج ناكل هنجيب من الدكاكين».