حالة الطقس اليوم في المحافظات: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية

تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس اليوم في المحافظات مع توقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى أن هناك سحب رعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود طقس خريفي نهاراً على أن مائل للبرودة ليلا، كما تستمر فرص تساقط الأمطار الرعدية على محافظات السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال الدلتا وشمال سيناء.

زيادة فرص سقوط الأمطار في طقس اليوم

وتزداد فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى خلال حالة الطقس اليوم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة في طقس اليوم بالمحافظات

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة للعظمى بمحافظة أسوان حيث بلغت 32 درجة مئوية فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمي في الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، الغربية، مطروح، 26 درجة مئوية.

وجاءت توقعات حالة الطقس اليوم في المحافظات بسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية بنسبة سقوط 60%، وذلك بمحافظات " الوجه البحري، السواحل الشمالية ، شمال سيناء، مدن القناة، السواحل الشمالية الغربية"

حالة الطقس اليوم في المحافظات غائم جزئيا

وتشهد باقي المحافظات اليوم طقس غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة، فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%