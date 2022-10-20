حالة الطقس اليوم في المحافظات.. نشاط الرياح وسقوط أمطار رعدية

تتباين درجة الحرارة في حالة الطقس بالمحافظات اليوم، حيث تشهد محافظات شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا مع سقوط أمطار بنسبة 40% على أن يكون غائم جزئيًا، وفي محافظات جنوب الصعيد يكون الطقس غائم جزئيًا مع عدم سقوط أمطار، وبلغت أعلى درجة حرارة للعظمي بمحافظة الأقصر حيث سجلت 35 درجة مئوية، وذلك طبقَا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم بمحافظات الوجه البحري، أشارت هيئة الأرصاد، إلى اختلاف محافظات شمال الوجه البحري عن جنوبه، إذ جاء طقس الجنوب مائلًا للحرارة وغائم جزئيًا، على أن يكون طقس المحافظات الشمالية من الوجه البحري، معتدل الحرارة وغائم جزئيًا مع سقوط أمطار خفيفة نسبة سقوط 40%، وتشابه ذلك مع طقس محافظات السواحل الشمالية.

واختلفت قليلا حالة الطقس اليوم في محافظات جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، حيث تتعرض إلى نشاط لحركة الرياح الذي يؤدي إلى سقوط أمطار رعدية بنسبة 40%.

طقس اليوم في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس، في البحيرة معتدل نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً، على كافة الأنحاء، وأوضح البيان، أن الطقس في المحافظة غائم جزئياً على كافة الأنحاء، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ( 1 : 1.75 ) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمي في البحيرة 27 درجة مئوية وبلغت الصغري 22 درجة مئوية

وتشهد المحافظات حالة من التأهب والاستعداد القصوى على مدار الأيام الماضية، إذ جرى رفع حالة الطوارئ في عدد من المحافظات، لا سيما الساحلية التي منها «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، حيث تعرضت لسقوط أمطار مع رياح خفيفة على فترات متفاوتة.

ووجهت هذه المحافظات بنشر معدات الصرف الصحي داخل الشوارع لسرعة رفع تراكمات المياه، كما جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات سحب المياه.