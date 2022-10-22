مستشار رئيس الوزراء: الحكومة تراعي تعدد الرؤى والأفكار بالمؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن هناك اهتماما كبيرا من جميع أطياف المجتمع بالمؤتمر الاقتصادي، والحكومة دائما تراعي تنوع المشاركين لتعدد الرؤى والأفكار، لذلك يأتي المؤتمر بحضور عدد من الحكوميين والاقتصاديين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعة والغرف التجارية وجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وضع خارطة طريق اقتصادية

وأوضحت «صالح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية «CBC»، أن المؤتمر الاقتصادي يعقد على مدار 3 أيام ويراعي المكاشفة والمصارحة ومشكلات الاقتصاد والتحديات التي تواجهه، وكذلك حجم الإنجازات التي تمت في القطاع الاقتصادي خلال فترات كانت صعبة، بالإضافة لوضع خارطة طريق تتضمن الأجل القصير والمتوسط والطويل والخطة العامة التي تتضمن مستهدفات نرغب في الوصول إليها بالسياحة والصناعة وغيرها.

جلسات المؤتمر الاقتصادي

وأشارت الدكتورة جيهان صالح إلى أن جلسات المؤتمر تبدأ بحديث لرئيس الورزاء يتحدث فيه عن الاقتصاد المصري وقدرته على المرونة وتجاوز الأزمات في فترات متعاقبة، تليها جلسة لوزيرة التخطيط تتحدث خلالها عن المؤشرات الكلية، ثم جلسة لوزير المالية يتحدث فيها عن السياسية المالية والدين العام والموازنة والعجز ومستهدفات السياسية المالية في الفترة الحالية.