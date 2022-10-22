مركز عمليات البحر الأحمر: فصل الكهرباء عن مناطق بالغردقة غدا للصيانة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة وذلك غدا الأحد لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأضاف البيان، أنه سوف يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء فرق الصيانة من أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة موزع النجدة والمقاولون العرب، بالغردقة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالتنسيق شركة كهرباء منطقة البحر الأحمر.

حملة تفتيشية للمرور على منشآت سياحية بالغردقة

وفي سياق آخر شنت أجهزة مجلس لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية بالتنسيق مع الطب البيطري والإدارة الصحية والتموين ومكتب العمل بهدف التشديد على استكمال التراخيص وجميع المستندات غير الموجودة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة المهنية والتموينية.

ومن جانبه، أكد رئيس المدينة في بيان، تنفيذ الحملات التفتيشية بصفة دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة.