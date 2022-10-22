أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات لأعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فصل التيار الكهربائي غدا عن عدة مناطق بمحافظات بني سويف والدقهلية والغربية، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية، في إطار الحرص على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

فصل التيار الكهربائي عن الغربية

وأعلنت محافظة الغربية عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة قطور والقرى التابعة لها وهي دماط وتلبنت قيصر وبوريك وعطف أبو جندي ومنشية الجنيدي وكفر العراقي وشبرا بلولة وكفر سعدون وشبرانباص وكفر بلضم وسملا وكوم علي وإبشواي الملق وبلتاج ومحلة مسير وقرية العمة الريانية وأميوط والخباطة وصرد والعتوة والشين، والعزب التابعة لتلك القرى، وذلك من الساعة 7 صباحا غدا وحتى 10 صباحا.

فصل التيار الكهربائي عن بني سويف

كما أعلنت محافظة بني سويف فصل التيارالكهربائي اليوم، عن مركزي بني سويف وببا لأعمال الصيانة، في قرية رياض باشا، وقرية مصنع النسيج، وقرية شريف باشا، وقرية أبو سليم، وقرية الكوم الأحمر، ومطحن بوهلر، ومصنع النسيج، ومركز التشييد والبناء، وذلك من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

فصل التيار الكهربائي عن الدقهلية

كما أعلنت محافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائي عن قرى تابعة لمركزي شربين والمنزلة وهي قرية أبو حجازي وقرية حسين السعيد وقرية الزوالعة وقرية أبو راشد وكفر أبو منصور وكفر أنيس وكفر أبو رمضان وكفر أبو جوهري وقرية السبعة وكفر حسن غيث وكفر شناوي وعزبة الدوار وقرية نقولا وقرية البرامنة وقرية الشبول وقرية بني هلال وكفر أولاد علم وعزبة حماد وعزبة المحمودية، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.