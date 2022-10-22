مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2022.. اعرفها

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2022، للأسر المستفيدة من تلك المعاشات، إذ تنتظم عمليات الصرف من ماكينات الصرف الآلي.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2022

وبحسب وزارة التضامن، فأنه جرى تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2022، بداية من الأول من كل شهر بدلاً من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبعًا من ذي قبل.​

ويمكن الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة 2022

وتم تخصيص رقم خدمة عملاء للمستفيدين من الدعم النقدي لتكافل وكرامة 2022 من خلال التواصل على الخط الساخن، وهو «19680»، كما يمكن كذلك التواصل مع القائمين على البرنامج، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن، لاستقبال والرد على الشكاوى.

ويمكن للمواطن، الاستفادة من تلك الخدمة من خلال الاتصال على الرقم الساخن، ثم اتباع التعليمات، والضغط على الرقم المختص بخدمات تكافل وكرامة، وإعطاء المعلومات التي تُطلب منه، ومتابعة باقي الإجراءت التي يُطلعها عليه الموظف.

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وحتى تتمكن من الاشتراك في الدعم المادي لمعاش تكافل وكرامة يجب تقديم المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وأفراد الأسرة الأكبر من 18 عام، مثبت بها المحل الإقامة الحالي للأسر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر)، للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.