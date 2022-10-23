إصابة شاب بطعنة نافذة بعد اعتداء آخرين عليه بـ«حرفيين» بورسعيد

أصيب شاب بطعنة في صدره مساء في منطقة الحرفيين بحي الزهور ببورسعيد بعد اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد «محمد الحسين يوسف عباس» 25 سنة مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجانب الأيسر

المصاب اشتبك مع آخرين

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن عدد من الأشخاص اعتدوا على المصاب على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة حرفيين الزهور ببورسعيد

إصابة عامل ديليفري

يذكر أن مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد أحمد محمد محسن حسن السيد 19 سنة مقيم بمساكن 6 أكتوبر عامل دليفري مصاب بجروح قطعية بالصدر والفخذ الأيسر والعضد الأيسر.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وطراف الاعتداء ومعرفة أسبابه وتستكمل النيابة العامة التحقيقات