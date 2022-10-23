مأساة أم.. ودعت الزوج في غرق عبارة السلام 98 و«الابن» بحادث تصادم

حالة من الصدمة أعقبها صراخ وبكاء هيستيري، يقتلع القلوب أصابت والدة أبانوب فخري، العشريني سائق سيارة ميكروباص، أحد ضحايا حادث سوهاج، فور رؤية جثمان نجلها، بعدما صرحت الجهات المعنية بدفن الجثمان وتسليمه لذويه لدفنه بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

مات العريس

رددت الأم وفقا لرواية «عوض.ع» نجل عمومة أبانوب، وسط صرخاتها «لا لا لا ده كان عريس، مات العريس ، جابوك زي أبوك يا ولدي» وظلت تصرخ منهارة رافضة ترك جثمان نجلها.

وفاة الأب والابن في حوادث

فقدت الأم الأرملة منذ أكثر من 15 عاما، زوجها العائد من إحدى دول الخليج بحادث العبارة السلام 98، عام 2006 لتتسلم جثة زوجها التي كانت على انتظار عودته من رحلة عمله لتسعد وأطفالها الثلاثة معه بإجازته، لكنها تسلمته جثة فما أشبه اليوم بالبارحة، وقد تسلمت جثمان نجلها الشاب الذي خرج للعمل صباحا.

ترك شقته دون أن يكملها

أسرعت الأم لشقة نجلها بالطابق الثالث التي كان يعدها للزواج، وهي تصرخ مرددة «ده لسه مفرحش ولا دخل دنيا، راح العريس مين يكمل شقتك يا ولدي» حيث كان من المقرر عقد خطبة أبانوب يوم 15 نوفمبر المقبل.

تفاصيل الحادث

وكان أبانوب قد لقي مصرعه بحادث تصادم بين 4 سيارات بينهم سيارتين ميكروباص وأخرى سوزوكي وسيارة نقل ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم أبانوب الذي لقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه بمستشفى سوهاج الجامعي.