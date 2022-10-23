مصرع أربعيني صعقا بالكهرباء أثناء عمل وصلة عشوائية في سوهاج

لقي أربعيني مصرعه أثناء توصيلة كهرباء عشوائية بمركز المراغة حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين رئيس وحدة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا من المستشفي المركزي بوصول المدعو «عصمت م م ا» سن 48 عاما عامل بشركة خاصة للمقاولات «مشروع الصرف الصحي» ويقيم دائرة مركز المراغة «جثة هامدة1K ادعاء صعق كهربائي.

الإنتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زيدن رئيس وحدة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وبسؤال نجل عمه المدعو «محمد ع م ا» سن 39 عام عامل، ويقيم بذات الناحية أنه أثناء قيام نجل عمه المذكور بعمل وصلة كهرباء عشوائية من أحد أعمدة الإنارة بالشارع لموتور مياه لرفع المياه دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

نفى الشبهة الجنائية وتقرير الطب الشرعي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدمورية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي» ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.