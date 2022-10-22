المشدد 5 سنوات لعامل هدد شخصا بنشر صور زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك لاتهامه بتهديد مواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور خاصة بزوجته وطلب مبالغ مالية منه، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي 2021، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة للمدعو «أ. أ» 29 عاما عامل، تهمة تهديد المجني عليه «ف. أ»، على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور خاصة بزوجته وطلب مبالغ مالية منه، مقابل عدم فعل ذلك.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.