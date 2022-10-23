الشيشيني يختار 3 لاعبين لتعويض غياب الونش في مباريات الزمالك

كشف سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، عن الحلول التي من الممكن أن يلجأ لها البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهات الفريق المقبلة، لتعويض إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، موضحًا أنه من الممكن الاعتماد على الثلاثي حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الغني، مشيرًا إلى أن التغييرات اضطرارية للفريق في ظل التأثير والفراغ الذي تركه الونش بإصابته وغيابه.

التفاصيل الكاملة

http://sport.elwatannews.com/ar/1/1/986468