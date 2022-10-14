استشهاد 3 فلسطينيين في مواجهات بمخيم جنين.. الاحتلال يواصل انتهاكاته

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينيية المحتلة، من عمليات إطلاق النار على المدنيين، وعمليات الاقتحام المستمرة، للمدن والأحياء الفلسطينيية، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم أسير مصاب، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، «مخيم جنين».

اقتحام مخيم جنين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مدينة «جنين»، فيما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال عقب الاقتحام وانتشرت قناصة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف على أسطح المباني في محيط «مخيم جنين»

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب أحد الشبان الفلسطينيين برصاص الاحتلال داخل«مخيم جنين»، ومنع الإسعاف من علاجه، فيما تصدى الفلسطينيون، لقوات الاحتلال الإسرائيلي، داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص

وتمكن الفلسطينيون، من تفجير عبوة محلية في آلية عسكرية وإعطابها.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية، تنفذ الآن نشاطاً عسكرياً في منطقة «مخيم جنين»

جيش الاحتلال: عملية عسكرية في مخيم جنين لاعتقال مطلوبين

وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قالت إن إطلاقا للنار، استهدف قوة من المستعربين التابعة لـ «حرس الحدود»، مشيرة إلى تنفيذ قوات أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا عملية عسكرية في «مخيم جنين» لاعتقال مطلوبين، لم تقع إصابات في صفوف القوات التي ردت بإطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول شهيدان اثنان جراء الاشتباكات إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب ضابطي اسعاف في «مخيم جنين» برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، قالت مصادر محلية، إن شهداء جنين هما: الطبيب عبدالله أبو تين والمقاوم متين ضبايا. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى مغادرة قوات جيش الاحتلال «جنين».

وفجر اليوم الجمعة، استشهد الأسير الفلسطيني الجريح محمد ماهر تركمان غوادرة، من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة على إثر إصابته بحروق بالغة بنسبة 90%»، لحظة اعتقاله من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه «عملية الأغوار» قبل نحو شهر.

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس معززة بأكثر من 20 آلية

بدورها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية بنابلس صباح اليوم الجمعة، معززة بأكثر من 20 آلية، واعتقلت شابين من مخيم عسكر القديم، فيما استهدف فلسطينيون، اليوم الجمعة، قوة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها «مخيم عسكر القديم» شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 4 فلسطينيين، من محافظة «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأصيب 20 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال منهم رضيع بعمر 7 أيام، في وقت سابق، بجروح مختلفة وبالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.

وجاء الاشتباكات بعد هجوم لمستوطنين على مدينة «القدس المحتلة».واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 فلسطينيين، فيما أعلنت شرطة الاحتلال، عن تعزيز قواتها في القدس المحتلة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 3 أطفال من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

أكثر من 300 من أفراد «حرس الحدود» في طريقهم إلى القدس المحتلة

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «ديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن أكثر من 300 من أفراد «حرس الحدود» في طريقهم إلى القدس المحتلة.

بدوره، اقتحم العضو المتطرف بكنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»، رئيس حزب «عوتسما يهوديت»،إيتمار بن غفير، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بمرافقة مستوطنين حي «الشيخ جراح» وأشهر سلاحه بوجه السكان بعد تعرضه للرشق بالحجارة.

وقالت مصادر محلية من «حي الشيبخ جراح»، إن القوات اعتقلت 10 فلسطينيين من داخل الحي.

كما أصيب مستوطنين اثنين بجروح طفيفة على إثر تعرضهما لرشق بالحجارة، خلال المواجهات مع سكان حي «الشيخ جراح».

وفي وقت سابق، دعا نشطاء مقدسيون، الفلسطينيين، للرباط في «المسجد الأقصى المبارك» وإحياء الفجر العظيم، اليسوم الجمعة في باحاته، لإسناد «مخيم شعفاط».