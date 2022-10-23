الاتحاد السكندري: سنبحث ملف رحيل مروان عطية في يناير

كشف محمد عمر، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، عن بحث إدارة النادي، ملف رحيل مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأي فريق آخر، في شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن محمد مصيلحي رئيس النادي أكد أن رحيل إذا تم سيكون لنادي الزمالك، مضيفًا أنه النادي يبحث عن إبرام صفقات قوية في ظل دعم رئيس النادي والذي بدأت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأبرزها التعاقد مع أوستن أوموتو بعد فسخ تعاقده مع المصري البورسعيدي.

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