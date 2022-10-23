وكيل «صحة النواب» يطالب الحكومة بالتحرك لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

طالب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتنمية المحلية بصفة خاصة، باتخاذ قرارات فورية بالغلق الفوري لجميع الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة.

وقال «الوحش»، في طلب إحاطة قدّمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّه يجب مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، معربًا عن أسفه الشديد لانتظار الحكومة حتى تقوم هذه الكيانات الوهمية والمزيفة بالعمل ليل نهارٍ من دون الحصول على تراخيص منح شهادات ودبلومات طبية مزوّرة ومزيفة.

مداهمة بعض الكيانات الوهمية

وأضاف أنّ هذا فيه خطورة كبيرة على صحة المواطنين، مؤكدًا أنّه في كل فترة تخرج علينا وزارة التعليم العالي ببيان تقول فيه إنّها نجحت في مداهمة بعض الكيانات الوهمية التي تُزاول العملية التعليمية دون ترخيص، متسائلًا: «كيف يقوم أصحاب هذه الكيانات بإنشائها دون أي تراخيص، ويمنحون ضحاياهم شهادات ودبلومات، وصلت إلى حد منح شهادات ودبلومات طبية مزوّرة ومزيفة تحت سمع وبصر الحكومة».

وطلب «الوحش»، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف الخطير، خصوصًا فيما يتعلق بوجود كيانات وهمية تُعطي دبلومات مزوّرة في الشأن الطبي، وهو ما يُمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة على الكيانات التعليمية الوهمية، وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد فشل وزارة التعليم العالي للقيام بهذه المهمة؛ لأن العبء الأكبر يقع على المحافظين، لإنشاء هذه الكيانات الوهمية في محافظاتهم دون الحصول على تراخيص إنشاء.

القضاء على الكيانات التعليمية الوهمية

وتابع «الوحش»: «أين كان جميع مسؤولي المحليات سواء المحافظين أو رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، عندما أُنشئت هذه المباني الخاصة بهذه المؤسسات التعليمية المزيفة»، مشددًا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة في المهد، وقبل أن تباشر عملها دون تراخيص من الجهات المختصة.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدّمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في الوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية، التس تُزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «أكاديمية صرح»، والموجودة في شارع الهرم بالجيزة، والتي تُؤجر وتوفير قاعات محاضرات وتدريب، تستخدمها الكيانات الوهمية كمقراتٍ لممارسة نشاط تعليمي دون الحصول على الترخيص والموافقات اللازمة لذلك.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق تلك المُنشأة، وخاطب مُحافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.