تحسن المركز المالي للولايات المتحدة.. والعجز يتراجع لـ1.4 تريليون دولار

تراجع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1.4 تريليون دولار في 2022، مقارنة بـ2.8 تريليون دولار في عام 2021، وكان الانخفاض البالغ 1.4 تريليون دولار في العجز أكبر تحسن على الإطلاق في الوضع المالي للولايات المتحدة على الإطلاق، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 21%، وبلغ 4.9 تريليون دولار.

انخفاض نفقات السنة المالية 2022 بمقدار 550 مليار دولار

بحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، انخفضت نفقات السنة المالية 2022 بمقدار قياسي بلغ 550 مليار دولار، أو 8% إلى 6.3 تريليون دولار مع انخفاض الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا.

وفي سبتمبر، اتسع عجز الميزانية إلى 430 مليار دولار من 65 مليار دولار في الشهر المقابل من العام السابق، أعلى بكثير من توقعات السوق بفجوة 173.5 مليار دولار، ونمت الإيرادات بنسبة 6.1%؛ لتصل إلى 488 مليار دولار، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 75% لتصل إلى 917 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى برنامج الإعفاء من قروض الطلاب.

26.6 مليار دولار متوسط قيمة الميزانية الحكومية الأمريكية

بلغ متوسط قيمة الميزانية الحكومية في الولايات المتحدة 26.6 مليار دولار من عام 1954 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 308 مليارات و215 مليون دولار في أبريل من عام 2022 وأدنى مستوى قياسي بلغ 864 مليارا و74 مليون دولار في يونيو من عام 2020.

ومن المتوقع أنَّ تبلغ قيمة الميزانية الحكومية الأمريكية 20 مليار دولار بنهاية هذا الربع الحالي «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن تتجه ميزانية حكومة الولايات المتحدة نحو 50 مليار دولار أمريكي في عام 2023، و10 ملايين دولار في عام 2024.