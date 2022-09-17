تراجع بورصة نيويورك.. والصين تعزز حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها انخفاض «سوق الأسهم»، في «بورصة نيويوك» الأمريكية، فيما وقعت «واشنطن» مع نيجيريا اتفاقية لدعم انتقال الطاقة النظيفة.

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 139.40 نقطة

وتراجعت مؤشرات «سوق الأسهم»، في «بورصة نيويوك» الأمريكية، بعد إغلاق جلسة التداول، وانخفض «ستاندرد أند بورز 500»، بـ 28.02 نقطة «0.72%»، ليسجل 3873.33 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي»، 139.40 نقطة«0.45%» ليسجل عند الإغلاق 30822.42 نقطة، وشهد «ناسداك المجمع» تراجعا بـ 103.96 نقاط «0.90%»، ليحقق عند إغلاق جلسة التداول 11448.40 نقطة.

ارتفاع حيازة الصين من «السندات الأمريكية»

من جانبها، كشفت بيانات وزارة «الخزانة» الأمريكية، أمس الجمعة، عن تعزيز «بكين» لحيازتها من «سندات الخزانة» الأمريكية، للمرة الأولى، في 8 أشهر خلال يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية»، لترتفع حيازة الصين من «السندات» إلى 970 مليار دولار في يوليو الماضي، مقارنة بمستويات 967.8 مليار دولار في يونيو والذي كان أقل مستوى منذ مايو عام 2010.

وخفضت «طوكيو» حيازتها من الديون الأمريكية إلى 1.234 تريليون دولار في يوليو الماضي مقابل 1.236 تريليون دولار في يونيو الماضي.

وأشارت «سي إن بي سي»، إلى ارتفاع الحيازات الأجنبية من «سندات الخزانة» الأمريكية إلى 7.501 تريليون دولار في يوليو الماضي، فيما شهدت سندات الشركات الأمريكية تدفقات مالية بقيمة 8.78 مليار دولار.

«واشنطن»: الاتفاقية تسعى إلى الاستثمار في البنية التحتية

بدورها، وقعت الولايات المتحدة مع نيجيريا اتفاقية لدعم انتقال الطاقة النظيفة في «أبوجا»، وقالت وزارة «الخارجية الأمريكية»، في بيان، إن الاتفاقية تسعى إلى الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة من أجل المساعدة في زيادة أمن الطاقة وتمكين الشركات من تقليل انبعاثات «غازات الاحتباس الحراري»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووقع الاتفاقية عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوث الرئيس جو بايدن الخاص للمناخ جون كيري ومن الجانب النيجري وزير البيئة محمد عبد الله.