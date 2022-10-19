الخزانة الأمريكية تطمئن «الأوبك» بعد قرارها الأخير

ذكرت الخزانة الأمريكية، إن فرض سقف لسعر النفط الروسي، لا يستهدف منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك).

الخزانة الأمريكية تطمئن دول الأوبك

أضافت الخزانة في بيان، نقلته قناة العربية السعودية، أن الخزانة عملت على طمأنة منظمة أوبك، بأن وضع سقف للنفط الروسي لن يؤثر عليهم، وتأتي التصريحات بعد أسبوعين من إعلان «أوبك +»، وهو تحالف مكون من دول الأوبك وروسيا، وهى كبار مصدري النفط في العالم، بتقليل كمية الضخ اليومي بكمية مليوني برميل، في قرار رأته الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤثر عليها بالسلب، خاصة أنه الأول من نوعها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.

أزمة طاقة في أوروبا

تشهد أوروبا مظاهرات عارمة، بسبب نقص الطاقة، بعد قطع الإمدادات الروسية لها، لذا تسعى للتعاقد مع دول من الخليج العربي، وكذلك الجزائر لتوفير حاجتها.