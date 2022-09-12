وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد سيتعرض لما يعرف بـ«تجنب الركود»

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الانكماش في بلادها خطر قائم حين يشدد مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» سياسته النقدية في مواجهة التضخم، مؤكدة أنها لا تزال تعتقد أن اقتصاد بلادها سيتعرض لما يعرف بـ«تجنب الركود».

يلين: بعض التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي أمر طبيعي

وأشارت يلين، في حديث لوسائل إعلام أمريكية، إلى أن بعض التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي هو أمر طبيعي بسبب ارتفاع الفائدة، وفقا لما ذكرته قناة «سي أن بي سي عربية».

وفي وقت سابق، قالت «واشنطن»، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض سقف سعري للنفط الروسي بحلول 5 ديسمبر المقبل. وحذرت الوزيرة الأمريكية، من أن مواطني بلادها قد يواجهون زيادة في أسعار الغاز هذا الشتاء، مرجعة تلك التوقعات إلى خطط «الاتحاد الأوروبي» للتوقف عن شراء نفط روسيا في الشتاء.

وزيرة الخزانة: تحديد سقف سعري لنفط روسيا يستهدف إيرادات «موسكو»

وافق وزراء مالية مجموعة السبع: «الولايات المتحدة الأمريكية- المملكة المتحدة-كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان»، على خطة فرض سقف سعري للنفط الروسي.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن تحديد سقف سعري لنفط روسيا يستهدف خفض إيرادات «موسكو» مع الإبقاء على إمدادات النفط من هناك لخفض الأسعار العالمية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كثفت جهودها لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفة إنه فعليا لا حلول واضحة لمشكلة تزويد الدول الأوروبية بالطاقة بالحجم المطلوب.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالرئاسة «البيت الأبيض» واقتصاديين أمريكيين، إلى أن انقطاع إمدادات نفط روسيا سيلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الأمريكي، وسيمثل كلفة استراتيجية إضافية للعقوبات.

مسؤولو «البيت الأبيض» قلقون بشكل متزايد بشأن أزمة الطاقة في أوروبا

وأضافت «واشنطن بوست»، أن مسؤولي «البيت الأبيض» قلقون بشكل متزايد بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتهديدات موسكو بترتيب شتاء قاس في القارة العجوز، فيما انتقد الخبير الاقتصادي بجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، ستيف هانكي قيود الغرب على «موسكو»، مشيرا إلى ان العقوبات ستعزز العلاقات بين روسيا والصين.

وأشار هانكي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن شركة «جازبروم» الروسية ستتلقى عائدات الغاز من الصين بالعملة الوطنية «الروبل» و«اليوان»، وتتخلى عن العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».