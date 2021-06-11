سجل مستوى قياسيا: عجز الميزانية الأمريكية بلغ 2.06 تريليون دولار

سجل عجز الميزانية الأمريكية مستوى قياسيا حيث بلغ 2.06 تريليون دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام الميزانية الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير شهري أصدرته، أمس الأول الأربعاء، إن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7% من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

برامج الإغاثة من «كورونا» دفعت الإنفاق في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

كما أظهر تقرير الوزارة الأمريكية، أن برامج الإغاثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» دفعت الإنفاق في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن الإنفاق في الفترة من أكتوبر إلى مايو بلغ مستوى قياسيا حيث وصل إلى 4.67 تريليون دولار، بزيادة 19.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 29.1% لتصل إلى 2.61 تريليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعزز رقم هذا العام من خلال مدفوعات الضرائب التي تم سدادها في مايو، بعد شهر من الموعد النهائي المعتاد في أبريل ولكن قبل شهر من الموعد النهائي في يونيو من العام الماضي.

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

وسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول أمس الخميس، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن الموجة الحالية من ارتفاع التضخم ستكون محدودة.

وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي»، 12.21 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 34459.35 نقطة، فيما أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» مرتفعاً 19.71 نقطة أو 0.47 % إلى 4239.26 نقطة.

مكما صعد مؤشر «ناسداك المجمع»، 106.86 نقطة أو 0.77 % إلى 14018.61 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أمش الخميس، صرف 772 مليون دولار لـ أنجولا كجزء من قرض مدته 3 سنوات تم توقيعه في 2018.ويهدف القرض الذي تبلغ قيمته الجملية 3.7 مليار دولار لتنفيذ اصلاحات اقتصادية ودعم الانفتاح على القطاع الخاص وتحسين إدارته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد صندوق النقد، تأييده تمديد تعليق خدمة الديون حتى نهاية ديسمبر 2021 الذي طلبته أنجولا من دائنيها بالإضافة إلى زيادة الائتمان بمقدار 765 مليون دولار لمواجهة كورونا في البلاد.