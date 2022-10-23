سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية اليوم واستمرار حالة الطوارئ

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق غرب الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، لدقائق معدودة، قبل أن تتوقف وتعود حالة الطقس لطبيعتها، وسط توقعات بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة على أماكن متفرقة في المحافظة.

وتفقد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، تمركزات سيارات ومعدات الشركة، للتأكد من جاهزيتها، كما تفقد سير العمل ببعض المحطات، وتمركزات السيارات بمناطق وسط وشرق والمنتزة أول وثان ومحطة 3 المنتزه.

استعدادات شركة الصرف الصحي لمواجهة أمطار اليوم

وأكد رئيس الشركة لـ«الوطن»، على هامش جولته التفقدية، أن رجال الصرف الصحي بالإسكندرية يعملون على مدار 24 ساعة، وأن الشركة جاهزة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار حال حدوثها، وكذلك جاهزية المحطات والشبكات للتعامل مع طوارئ الطقس السيئ في حال زيادة حدة سقوط الأمطار.

أمطار الإسكندرية اليوم

وأشار «نافع» إلى سقوط أمطار الإسكندرية اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق خورشيد والعجمي والكيلو 21، موضحا أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

رقم طوارئ شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وكذلك على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.