أعلنت محلات الصاغة ارتفاع سعر الذهب، اليوم، في مصر 2022 مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، بعد أن شهد استقرارًا ملحوظًا، أمس، لجميع أعيرة المعدن الأصفر.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر ومنه عيار 21 وعياري 24 و18 على هذا النحو:

سعر الذهب عيار 21 اليوم الحد 23 أكتوبر 2022

استقر عيار 24 للبيع عند 1272 جنيها، وللشراء 1274 جنيهًا، فيما استقر عيار 22 عند 1166 جنيهًا للبيع، والشراء عند نحو 1168 جنيهًا، وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 للبيع 1113 جنيهات، وللشراء 1115 جنيها.

سعر الذهب عياري 12 و18 اليوم

ووصل الذهب عيار 12 نحو 636 جنيها للبيع، و637 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 742 جنيها للبيع، و743 جنيها، فيما استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في محال الصاغة عند 954 جنيها للبيع، و956 جنيها للشراء.

سعر الأونصة اليوم

سجل كيلو الذهب في محال الصاغة 1,272,000 جنيها للبيع، والشراء عند 1,274,286 جنيها، أما الأونصة اليوم فاستقرت عند 39559 جنيها للبيع والشراء فوصل لنحو 39630 جنيها، والجنيه الذهب 8904 جنيهات للبيع، والشراء عند 8920 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في أسواق المال

واستقر عيار 18 عند 784.82 جنيه ما يعادل 40.01 دولار، وجاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال 915.63 جنيه، ما يعادل 46.67 دولار أمريكي، وعيار 22 عند 959.22 جنيه ما يعادل 48.90، وعيار 24 استقر عند 1,046 جنيه ما يعادل 53.34 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 اليوم

وشهد عيار 9 سجل اليوم في بداية التعاملات نحو 392.41 جنيه ما يعادل 20.00 دولار، فيما وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم لـ610.41 جنيه، ما يعادل 31.12 دولار، وعيار 12 نحو 523.21 جنيه ما يعادل 26.67 دولار.

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم 32.543 جنيه ما يعادل 1.659 دولار أمريكي، وكيلو الذهب وصل لـ1.046.412 جنيه ما يعادل 53.341 بالعملة الأمريكية، وأخيرا استقر سعر الجنية الذهب، عند 7.325 جنيه ما يعادل 373.39 أمريكي.