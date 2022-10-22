سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم السبت؛ ليستقر سعر الأوقية عند نقطة 1658 دولار، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وشعبية في مصر إلى 1114 جنهيًا.

أسعار الذهب الآن

وتستعرض الوطن في التقرير التالي، أسعار الذهب الآن في مصر، وعلى رأسها سعر جرام الذهب عيار 21 وفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية:

سعر جرام الذهب اليوم

ووفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالآتي:

سعر الأوقية 1658 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1114 جنيها.

عيار 24 بسعر 1273 جنيها.

عيار 18 بسعر 955 جنيها.

عيار 14 بسعر 744.75 جنيه.

الجنيه الذهب بسعر 8912 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات اليوم؛ ليباع الآن بمحلات الصاغة بسعر 1114 جنيهًا، مقابل 1109 جنيهات صباح اليوم.

ويشار إلى أن هذا العيار من أكثر الأعيرة انتشارًا في مصر خاصة في محافظات الوجه البحري والصعيد بسبب انخفاض مصنعيته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 24 جنيها ليسجل الآن دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة نحو 8912 جنيها، مقابل 8888 جنيها صباح اليوم، بينما ارتفع الجرام من عيار 24 نحو 3 جنيهات، ليباع الآن الجرام بنحو 1273 جنيها، مقابل 1270 جنيها صباح اليوم.

وسجل عيار 18 الآن نحو 955 جنيها مقابل 952 جنيها صباح اليوم، أما عيار 14 وهو الأحدث في السوق المحلية يباع الجرام بسعر 744 جنيها مقابل 741 جنيها في بداية تعاملات اليوم.