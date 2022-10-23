حالة الطقس اليوم بالإسكندرية.. انخفاض درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس اليوم بالإسكندرية، توقعات بسقوط الأمطار بنسية 60%، مع برودة شديدة نتيجة بدء انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي تبعه رفع حالة الطوارئ ومناشدة المواطنين بزيادة قطع الملابس التي يرتدونها للحماية من الإصابة بنزلات البرد.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق بالمحافظة، وهو الأمر الذي بدأ فجرا على مناطق غرب الإسكندرية قبل أن تتوقف الأمطار صباحا، ومن المتوقع عودتها مع الساعات القليلة المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم.. برودة شديدة

وتشهد حالة الطقس اليوم بالإسكندرية اليوم برودة شديدة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 25 مئوية، والصغرى 19، وهو اليوم الأول الذي تنخفض فيه درجات الحرارة في الإسكندرية عن حاجز 20 مئوية.

وأكدت شركة الصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ التي رُفعت ظهر أمس الأول، وذلك بسبب حالة الطقس اليوم بالإسكندرية المتوقع سقوط أمطار به تصل إلى 60% وهو المعدل الأعلى هذا العام حتى الوقت الراهن.

تحذيرات بسبب طقس الإسكندرية اليوم

وتبع ذلك إصدار محافظة الإسكندرية عددا من التنبيهات على المواطنين، منها توخي الحذر أثناء السير على الأقدام من العقارات المهددة بالانهيار، إضافة إلى الحذر أثناء قيادة السيارات، مع مراعاة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.