«التعليم»: عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل بمواصفات امتحانات التيرم

وجّهت الإدارة المركزية لتطوير المناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن إجراء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في مادة اللغة العربية للعام الدراس الحالي 2022/2023.

وقت الامتحان لا يتعدي 45 دقيقة

وأضافت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، في خطابها المرسل للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنّه بالنسبة لاختبار اللغة العربية يتم عقد الاختبار داخل الحصة وفي وقت لا يتعدي زمن الحصة المقرر 45 دقيقة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه بالنسبة للفصل الدراس الأول لا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر، والاختبار الثاني لا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر نوفمبر، أما الفصل الدراسي الثاني يكون الاختبار الأول لا يتجاوز ما درسه الطالب من بداية العودة حتى النصف الأول من شهر مارس، والاختبار الثاني لا يتجاوز ما الطالب من النصف الثاني من شهر مارس حتى النصف الأول من شهر أبريل.

أسئلة الاختبار الشهري تحتوي على مواصفات امتحانات التيرم

وأضافت وزارة التعليم، يحصل الطالب على الدرجة العليا التي حققها في أي من الاختبارين «الأول والثاني» في كل فصل دراسي، وأن يتم عمل الاختبار بحيث يتناول مفردات ممثلة لجميع الأسئلة التي تحتوي عليها المواصفة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني حتى يتسنى للطالب التعرف على جميع أنواع الأسئلة التي سيتعرض لها الطالب والتدريب عليها.

الصف الرابع والخامس الابتدائي

- الاختبار الأول: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق مواصفات التقويم التكويني لمخرجات التعلم عن الوحدة.

- الاختبار الثاني: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق مواصفات التقييم التكويني لمخرجات التعلم عن الوحدة.

الصف السادس الابتدائي إلي الثاني الثانوي

- اختيار الأسئلة في امتحان اللغة العربية طبقاً للمواصفة الامتحانية بعدد مفردات لا يتجاوز 15 مفردة في كل شهر بحيث يتم إدراج جميع أسئلة المواصفة الامتحانية على مدارس الشهرين وعدم تكرار الأسئلة.