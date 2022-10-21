وزير التعليم: «مجموعات الدعم» ستكون بديلا آمنا لسناتر الدروس الخصوصية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إنه يعمل لصالح الطالب وولي الأمر من ناحية؛ وأن يدفع صاحب السنتر الضرائب المستحقة عليه من ناحية أخرى، وبذلك تكون الأرباح التي يحصل عليها مدرس السنتر معقولة.

المجموعات ستكون جاذبة للطلاب

وأضاف وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المجموعات الدراسية المزمع إنشاؤها تحت اسم «مجموعات الدعم»؛ أكد «حجازي» أنها ستكون جاذبة للطلاب، وستكون بديلًا آمنًا لسناتر الدروس الخصوصية.

التأكد من ملاءمة أماكن السناتر والتأكد من سلامتها على صحة الطلاب

وأشار إلى أن خطته الخاصة في تقنين أوضاع سناتر الدروس الخصوصية تعتمد على حوكمة السناتر، وغلق سناتر الدروس الخصوصية التي لا تقدم خدمة تعليمية جيدة متوافقة مع فلسفة منظومة التعليم الجديدة، ونظام التقييم المعمول به من قبل الوزارة، وكذلك ملاءمة أماكن السناتر والتأكد من سلامتها على صحة الطلاب، ومنطقية الأسعار، وأيضاً التأكد من ملاءمة المعلمين مقدمي الخدمة التعليمية للطلاب.