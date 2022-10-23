حالة الطقس في المحافظات الساحلية اليوم: أمطار وسحب ركامية (صور)

تشهد حالة الطقس في المحافظات الساحلية، اليوم الأحد، سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، منها مدينة مرسى مطروح ومدينة رأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة والحمام وحتى حدود الإسكندرية، كما سقطت أمطار على مدينة رأس البر وجمصة بالدقهلية، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مختلف السواحل الشمالية، من مدينة العريش شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، مع انخفاض درجات الحرارة، في ظل موجة من الطقس غير المستقر التي تتعرض لها البلاد.

وطبقا لحالة الطقس اليوم في المحافظات الساحلية، تتكاثر السحب الرعدية على مطروح وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقي السواحل مع تقدم الوقت، وخاصة السواحل الشرقية ومناطق من شمال سيناء، بحسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

سحب منخفضة ممطرة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تتجه السحب الرعدية إلى مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

الأمطار تمتد للقاهرة

ومن المتوقع طبقاً للأرصاد، أن تتقدم السحب الممطرة من مطروح والمحافظات الساحلية إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

مواجهة الأمطار في المدن الساحلية

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن استعدادات جميع الأجهزة المعنية لمواجهة سقوط الأمطار، موضحا متابعة مجالس المدن الساحلية لحالة الأمطار الغزيرة والتعامل السريع مع بؤر تجمعات مياه الأمطار، بما لا يؤثر على حركة المرور والسيولة على الطرق السريعة والدولية من السلوم غربا وحتى الحمام شرقاً، كما رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار حال سقوطها بغزارة من خلال انتشار التمركزات بمختلف الأحياء.