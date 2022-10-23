شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة لرئاسة الحزب الشيوعي: العالم يحتاج للصين

فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، وهي خطوة تمهيدية لاستمراره رئيسًا لولاية جديدة.

وجرى تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات قادمة، وذلك خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية.

التجديد للرئيس الصيني بعد أسبوع من المداولات

ويأتى التجديد للرئيس الصيني، بعد أسبوع من المداولات إثر ختام المؤتمر العشرين للحزب الحاكم، وبعد تعديل كبير في لجنته المركزية وهي بمثابة برلمان داخلي للحزب.

وفى التفاصيل، عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم المؤلفة من 205 أعضاء بينهم 11 امرأة فقط اجتماعها الأول، وعينت الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي، وهو هيئة القرار في الحزب، وأعضاء لجنته الدائمة ذات النفوذ الواسع، والمؤلف من سبعة أعضاء تمسك بزمام السلطة فعليًا في البلاد، أغلبهم حلفاء الرئيس الصيني.

وبعد إعلان فوزه برئاسة الحزب الشيوعى، تعهد الرئيس الصيني في كلمة له بالعمل بعزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلاده خلال المرحلة المقبلة.

شي جين بينغ: العالم يحتاج إلى الصين

وقدم الرئيس الصيني الشكر للحزب على الثقة التي أبداها له، قائلًا: «الصين لا يمكن أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين».

وأكد: «حققنا معجزتين وهما تنمية اقتصادية سريعة، واستقرار اجتماعي بعيد الأمد، وذلك بعد أكثر من أربعين عامًا من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح».

يشار إلى أن الولاية الثالثة للرئيس الصيني شي بينغ ستجعل منه الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ في الفترة بين 1949 و1976.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ألغى عام 2017 حد الولايتين من الدستور، ما يمكنه من البقاء في منصب رئيس الجمهورية مدى الحياة.