نواب البرلمان يشاركون في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

شارك عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، من بينهم رؤساء اللجان الاقتصادية، وبرلمانيين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منهم: النائب محمد عبد العزبز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العغو الرئاسي.

أبرز النواب المشاركين في المؤتمر

وشارك أيضًا النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي، اليوم، لرسم خارطة طريق لدعم الاقتصادي الوطني فى الجمهورية الجديدة، بينما ارجأ مجلس النواب انعقاد جلساته البرلمانية اليوم، على أن يبدأ أعماله من الغد ولمدة ٣ أيام.

أهمية جلسات المؤتمر الاقتصادى

وأكد النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية انعقاد جلسات المؤتمر لدعم ركائز الاقتصاد الوطني فى ضوء التحديات التي يشهدها العالم.

وقال النائب ياسر عمر لـ«الوطن»: لدينا كل الأدوات التي يمكن لها المساعدة في دعم الصناعة الوطنية ولكننا بحاجة إلى رسم خارطة طريق لوضع خطة إثلاح متكامله لهذا القطاع.

واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلًا: لدينا فرصه لنكون يوقا مميزة لتصدير المنتجات للسوق الأوروبية فى ظل استمرار أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن مصر قادرة من الخروج من كبوة الإزمة الاقتصادية العالمية، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية.