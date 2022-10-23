«دعم المعلومات»: تلقينا 500 مقترح على المنصة الإلكترونية للمؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تحرص على حضور الخبراء والمختصين من كل دول العالم، لذلك أطلقت قناة ومنصة مفتوحة على الموقع الإلكتروني لاستقبال كافة الأراء والمقترحات.

تلقي 500 مقترح على المنصة

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم استقبال أكثر من 500 مقترح على المنصة الإلكترونية للمؤتمر الاقتصادي من رؤساء مجلس إدارات الشركات وكبار الاقتصاديين، وأساتذة الاقتصاد في الجامعات المصرية، مؤكدة أنه تم طرح كافة تلك المقترحات من خلال لجنة تقوم بفحصها بشكل دوري.

وتابعت، أن جلسات المؤتمر الاقتصادي خاصة بالنقاش والآراء والمقترحات في مجتمع رجال الأعمال لمصر، والشأن المعني بالاستثمار والتصدير والصناعة، علاوة على المشكلات التي تواجه كافة قطاعات الاقتصاد، وذلك للخروج بمجموعة من الحلول العملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشارت رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتمام كبير بالأليات والقنوات الفاعلة لتواصل كافة المعنين في الشأن الاقتصادي قبل عقد المؤتمر الاقتصادي، وجاء ذلك من بداية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم هذا المؤتمر، لتضمين كافة الأفكار لخلق حوار بناء في ذلك الصدد.

حضور ممثلين عن الأحزاب المصرية

وأوضحت أن جلسات المؤتمر الاقتصادي تجمع بين ممثلي اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والغرف التجارية، فضلًا عن المؤسسات الاستثمارية والتنموية، وسيكون لهم الوقت الأغلب من النقاش خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي.