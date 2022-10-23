حضور واسع لرؤساء الأحزاب والمعارضة في المؤتمر الاقتصادي

شهد المؤتمر الاقتصادي حضورًا واسعًا من الأحزاب المصرية، وكذلك ممثلي عن القوى السياسية المعارضة، حيث وجه مجلس الوزراء الدعوة إلى أكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية المختلفة، وكذلك ممثلي الحوار الوطني، للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر.

انطلاق المؤتمر الاقتصادي

وانطلق المؤتمر الاقتصادي، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء ورجال الاقتصادي والخبراء، والمتخصصين والأحزاب وممثلي القوى السياسية من المعارضة، وذلك بعرض فيلم «إنجازات مصر في 8 سنوات» أمام الرئيس السيسي.

ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادية، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى الثلاثاء 25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وأظهرت اللحظات الأولى من البث المباشر للمؤتمر الاقتصادي حضور مكثف لرؤساء وقيادات الأحزاب المصرية، وكذلك المقررين والمقررين المساعدين بالحوار الوطني، بالاضافة إلى لجنة العفو الرئاسي، وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشاد رؤساء وقيادات الأحزاب بالدعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف وضع خارطة واستراتيجية للتنمية في المرحلة المقبلة.

وتفاعلت الأحزاب مع الدعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، بتشكيلها للجان وفرق عمل لوضع الرؤية حول المتطلبات والملفات المطروحة حول أبرز التحديات الاقتصادية العاجلة في الوقت الراهن، التي من المهم تناول خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

ويتناول اليوم الأول للمؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ حيث يتشهد الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر الوقـوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة في ضوء "رؤية مصر 2030".