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مدبولي: مصر شهدت مؤتمرين اقتصاديين في 1982 و2015 بعد ظروف استثنائية صعبة

كتب:

محمد عزالدين
10:41 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في عام 1982، والمؤتمر الاقتصادي الذي عقد في 2015، عُقدا في خضم ظروف استثنائية.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المؤتمر الأول الذي عقد في العام 1982 بعد نصر أكتوبر، حيث كان الاقتصاد المصري مثقلا بمشكلات هائلة، فضلا عن توجهات اقتصادية معينة وسياسة الانفتاح الاقتصادي، وبعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتولي الرئيس الراحل حسني مبارك زمام الأمور.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في 2015، كانت مصر قد خرجت للتو من أزمات سياسية شديدة العنف في 2011 و2013، وخضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة على أولى خطوات الاستقرار السياسي.

 

 

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