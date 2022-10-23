رئيس حزب النور يشارك في المؤتمر الاقتصادي: خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار

شهد المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إلى تنظيمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضورًا واسعًا للأحزاب المصرية وممثلي القوى السياسية، بحضور 80 حزبًا، إذ شارك فيه الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، وذلك في أول ظهور رسمي له بعد رئاسته الحزب.

رئيس حزب النور: المؤتمر الاقتصادي يحقق آمال الشعب نحو غد مشرق

وأكّد رئيس حزب النور، أنَّ مؤتمر مصر الاقتصادي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي، وانطلاق الاقتصاد المصري نحو التنمية، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري نحو غد مشرق، وعودة مصر لمكانتها عالميًا وإقليميًا وعربيًا.

محمد إبراهيم منصور: المؤتمر الاقتصادي بداية لمرحلة جديدة من التنمية

وأعرب عن دعمه الكامل للمؤتمر الاقتصادي الذي يعتبر بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، لافتا إلى أنَّه يثمن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في سبيل إنجاح المؤتمر.

وتوقع أنَّ يحقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا يتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه؛ لتحقيق طفرة في الاقتصاد المصري، والمساهمة في خفض معدل التضخم، وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة

ويستهدف مؤتمر مصر الاقتصادي مناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.