مدبولي: مصر لديها القدرة والإرادة لعلاج مشكلات الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية لديها القدرة والإرادة لعلاج مشكلات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى المؤتمر الاقتصادي المنعقد في عام 1982 ومخرجاته، واستجابة الحكومات المتعاقبة لها منذ عام 1982 إلى عام 2011.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في العام 1982، أوضح أنّ تحديات الاقتصاد المصري، أساسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد من السكان، الذي لم تقابله زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية، متابعا: «المشكلة أنّه بعد 30 عاما من عقد هذا المؤتمر، كنا حوالي 44 مليون شخص وزدنا بالملايين، ما يعادل حجم الزيادة السكانية لـ27 دولة أوروبية بهذا الوقت».

وأشار مدبولي إلى أنّ المؤتمر في ذلك الوقت أوضح أنّ الناتج المحلي لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج، وكان يجب أن ينمو الإنتاج والاقتصاد المصري بمعدلات أسرع تتوافق مع الزيادة السكانية، نتيجة للظروف التي مرّت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية، وكانت النتيجة أنّ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة كان 4.4%، إضافة إلى بعض السنوات التي شهدت طفرات.