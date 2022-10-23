حسن أبو الروس ينتهي من تسجيل أغنية «كدا لأ»

يواصل الفنان حسن أبو الروس خلال هذه الفترة تسجيل عدد من الأعمال الغنائية الخاصة، وخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في هذه المنطقة بجانب الأعمال التمثيلية التي يشارك بها.

وقال الفنان حسن أبو الروس فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالفعل انتهى مؤخرا من تسجيل أكثر من أغنية غنائية، وليس هذا فحسب ولكنه صور منها على طريقة الفيديو كليب.

حسن أبو الروس يقدم أغاني جديدة

وتابع أبو الروس أنه لم يحدد بعد أي من هذه الأغاني التي تطرح أولا، ولم يحدد موعد الطرح أيضا، ولكن جاري تحديد الموعد المناسب لكي يتفاعل معها الجمهور وتحقق نجاح.

وكشف أبو الروس بأنه من ضمن الأعمال الغنائية التي انتهى من تسجيلها أغنية بعنوان «كدا لأ» والتي تناقش مشكلات الإدمان وتأثيرها على الأشخاص، وذلك في رسالة مهمة للشباب.

يذكر أن حسن أبو الروس كان طرح مؤخرا أغنية بعنوان «لما باجي»، من كلمتا وإخراج علي أبو طالب.