محاكمة المتهم في قضية عروس الإسماعيلية.. الاستماع للمجني عليها والشهود

تبدأ، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عروس الإسماعيلية»، وذلك بمحكمة الجنح بمجمع محاكم الإسماعيلية، للاستماع لدفاع المتهم والمدعي بالحق المدني على المجني عليها، بعد واقعة الاعتداء على عروس الإسماعيلية واحتجازها خلال الشهر الماضي لمدة 15 يوما متواصلة.

وصول عروس الإسماعيلية إلى المحكمة

ووصلت مها محمد عمران، المعروفة اعلامياً باسم عروس الإسماعيلية إلى قاعة محكمة الجنح، رفقة المحامي الخاص بها وبعض شهود العيان.

ورفضت عروس الإسماعيلية التحدث أو التصريح بأي أحاديث لحين انتهاء جلسة المحاكمة اليوم، فيما ذكر أشرف ثابت المحامي الخاص بها لـ«الوطن»، أنه سيطلب للمرة الثانية عرض موكلته على الطب الشرعي للكشف عليها.

وقال «ثابت»، إن موكلته تعرضت للضرب علي يد زوجها، وأحيلت للطب الشرعي خلال التحقيقات في النيابة العامة، إلا أنها خضعت للكشف عليها خارجياً فقط وإثبات العلامات الخارجية.

وصول عريس الإسماعيلية تحت حراسة مشددة

وفي السياق ذاته، وصل عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها لمدة 15 يوما إلى مجمع محاكم الإسماعيلية، تحت حراسة أمنية مشددة تمهيداً لبدء ثان جلسات المحاكمة.

وقال الأمير ربيع، محامي عريس الإسماعيلية لـ«الوطن»، أنه تحصل على أوراق القضية بعد الجلسة الأولى يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن جلسة اليوم بها عدة مفاجآت.

وأضاف، أنه سيطالب بالاستماع لعدد من الشهود خلال الجلسة كانوا على علاقة بعريس الإسماعيلية وزوجته، وكذلك عدد من الجيران ممن تدخلوا لحل النزاع بين الأسرتين دون اللجوء إلى المحاكم.

وقال «ربيع»، إن تحريات المباحث الجنائية في الواقعة أكدت عدم اعتداء عريس الإسماعيلية على زوجته بشومة، كما اتهمته العروس في التحقيقات.