سقوط أمطار غزيرة على البحيرة ورفع حالة الطوارئ القصوى

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المراكز، لاسيما المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، مع سقوط أمطار خفيفة على مركزي دمنهور وأبو حمص، ونشاط لحركة الرياح.

رفع درجة الاستعداد القصوى في البحيرة

ورفعت البحيرة درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار، حيث جرى نشر المعدات في مختلف المراكز طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حالة الطقس في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون، طقس اليوم في البحيرة معتدل نهاراً، لطيف مائل للبرودة ليلاً، على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غائما جزئياً على كل الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمي 26 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 18، وسط نشاط لحركة الرياح.