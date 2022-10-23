أمطار متوسطة وغزيرة تضرب الإسكندرية.. وسحب كثيفة شرقا (صور) 

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار متباينة الشدة، ما بين متوسطة إلى غزيرة أحيانا في عدد من المناطق، أبرزها ميامي مرورا بالعصافرة وصولاً إلى المنتزه، حيث هطلت الأمطار لمدة ربع ساعة وازدادت شدتها مع تقدم الوقت قبل أن تتوقف مجددا، فيما بدأت بعد ذلك في مناطق شرق الإسكندرية.

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن المحافظة شهدت سقوط أمطار متوسطة الشدة تميل إلى غزيرة أحيانا قليلة، وذلك مع اتجاه السحب الى شمال شرق المحافظة.

أمطار الإسكندرية مستمرة اليوم

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة عودة سقوط الأمطار مجددا بعد توقفها في نطاق شرق وأقصى شرق الإسكندرية، على أن تكون متفاوتة الشدة.

طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

وأكد رئيس الشركة أنه يتم العمل مع غرفة الطوارئ مع إتاحة الخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين، للعمل على حلها، مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

أمطار الإسكندرية بدأت فجرا

يأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية أمطار فجر اليوم الأحد، وتبعها تشديد علي تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتأكيد على استعداد الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها، وعلي جاهزية المحطات والشبكات.