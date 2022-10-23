مدبولي: الدولة تهتم بملف الصحة.. و«100 مليون صحة» مثلا يحتذى به عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة عملت على زيادة الإنفاق في ملف الرعاية الصحية، فهناك مستشفيات كثيرة لا تزال قيد التطوير، مؤكدًا أنّ الدولة تعمل في الوقت الحالي بملف التأمين الصحي الشامل؛ لتحويل كل المستشفيات إلى حديثة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه مع المبادرات التي تبنتها الدولة مثل «القضاء على فيروس سي» و«100 مليون صحة» و«صحة المرأة» و«مكافحة التكظم والسمنة للأطفال» و«الاعتلال الكلوي»، مشيرا إلى أنّ كل هذه المبادرات أدت إلى حدوث طفرة كبيرة في صحة للمصريين.

وأوضح أنّ مبادرات الصحة التي وجه بها الرئيس السيسي، دفعت منظمة الصحة التي قالت إنّ مصر هي الدولة الأعلى إصابة بفيروس سي، تعلن أنّ الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، سبقًا صحيًا سجّله التاريخ عن إنجازات الصحة بمصر، إذ تعتبر مبادرة «100 مليون صحة» مثلا يحتذى به عالميا عن كيفية مواجهة واستهداف الأمراض.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة، إذ خصصت الدولة نحو 239 مليار جنيه للمعاشات والسلع التموينية والتضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، موضحا أنّه حتى عام 2015 كانت لدينا مشكلة في الخبز، لكن خلال 7 سنوات لم يسمع أحد عن مشكلة خبز أو أسطوانات الغاز، وكل هذا له تكلفة هائلة على الدولة، لكن لا بد أن نعي أن تقدم الدول يقاس بإشباع الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

وأكد مدبولي، أنّ برنامج تكافل وكرامة يدعم 5 ملايين أسرة، بـ25 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ مشروع حياة كريمة دخل كل قرى مصر التي كانت مهملة لعشرات السنوات.